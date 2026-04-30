Palmira: recuperaron una moto robada durante un patrullaje

El procedimiento se realizó el miércoles por la tarde en la zona de 25 de Mayo y Colón. El rodado tenía pedido de secuestro vigente desde 2025.

Efectivos policiales recuperaron una moto robada en la localidad de Palmira, en San Martín, en el marco de tareas de patrullaje realizadas el miércoles por la tarde.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, el procedimiento se llevó adelante alrededor de las 19:10 en la intersección de 25 de Mayo y Colón, luego de que se recibiera una denuncia por la sustracción de un rodado en la zona.

Mientras realizaban recorridos preventivos, los uniformados detectaron una moto TBS 125cc Raider estacionada en el lugar, por lo que procedieron a su traslado a sede policial para realizar las verificaciones correspondientes.

Tras las pericias, se constató que el vehículo presentaba pedido de secuestro vigente por hurto agravado, con fecha de noviembre de 2025.

Ante esta situación, se dispuso el secuestro del rodado y se dio intervención a la Oficina Fiscal de San Martín.

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