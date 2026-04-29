San Martín: inauguraron obras de asfalto en el barrio San Pablo

La intervención incluyó 2.480 metros de pavimento, mejoras hidráulicas y trabajos de seguridad vial. Desde el Municipio destacaron que la obra mejora la conectividad y responde a un reclamo de vecinos.

Durante la tarde del martes quedó oficialmente inaugurada la pavimentación asfáltica en el Barrio San Pablo, la intervención en dos cuadras del Barrio Mebna y la obra sobre calle Los Fresnos, permitiendo optimizar la conexión entre el sector oeste del Barrio Mebna y la colectora sur de la Ruta Nacional N° 7.

En total, se ejecutaron 2.480 metros de pavimento asfáltico, consolidando arterias claves para la circulación diaria de vecinos y vehículos. Desde el municipio se destacó que los trabajos se desarrollaron conforme a las directrices técnicas previstas y dentro de los parámetros establecidos.

Además, se realizó la impermeabilización de 100 metros del desagüe ubicado sobre el lateral sur de calle Patti. Esta intervención fue complementada con la construcción de una alcantarilla que permite derivar el agua hacia la cuneta norte, optimizando el escurrimiento pluvial y aliviando el sistema existente, especialmente durante épocas de lluvia.

La obra también incluyó la ejecución de 100 metros de cordón banquina, adecuando el ancho de la calzada a las medidas reglamentarias. En particular, se trabajó sobre la intersección de calles Patti y Perón, donde se concretó un ensanche para corregir el estrechamiento existente y brindar mayores condiciones de seguridad vial.

Por su parte, el intendente Raúl Rufeil señaló: “Hace tres años pedimos tiempo y cumplimos. Veníamos de una hiperinflación, una pandemia y ahora una recesión. Estas obras eran necesarias y vamos a continuar con las obras necesarias porque conectan barrios, el centro y acompañan el crecimiento de matrimonios jóvenes. Cuando uno empeña la palabra, tiene que cumplirla. Las adversidades nos retrasan, pero todavía queda muchísimo por hacer”.

Durante el acto inaugural, vecinos destacaron la importancia de estas mejoras para el barrio. Alejandra Gasparoni expresó su satisfacción por la concreción de las obras: “Agradezco la gestión del intendente Raúl Rufeil por haberse acordado de nuestro barrio. Fuimos muy olvidados por otras gestiones y tengo una enorme alegría porque realmente lo merecíamos”.

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