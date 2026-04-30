Choque en la Ruta 7: un herido tras colisión entre un camión y una camioneta en Buen Orden

El accidente ocurrió este jueves, cerca de las 6:40, a la altura de Ruta 7 y Buen Orden, en San Martín. Un conductor sufrió politraumatismos tras el impacto entre un camión y una camioneta.

Un siniestro vial con heridos se registró en la mañana de este jueves, sobre Ruta 7 a la altura del puente de Buen Orden.

Por causas que se investigan, alrededor de las 6:40, dos vehículos que circulaban en el mismo sentido (este a oeste) colisionaron entre sí.

Uno de los rodados involucrados fue un camión Fiat 673, conducido por un hombre de 33 años quien resultó ileso. El otro vehículo fue una camioneta Nissan Frontier, al mando de un hombre de 56 años, quien sufrió politraumatismos.

A raíz del impacto, la camioneta fue desplazada hacia el cantero central divisorio. El conductor herido fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado para su atención.

Los dosajes de alcoholemia serán incorporados posteriormente a la causa.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 12°, Policía Vial de San Martín y Policía Científica.

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