Rivadavia: asaltaron a dos jóvenes y les robaron bicicletas y celulares

El hecho ocurrió el miércoles por la noche en las inmediaciones del polideportivo. Los delincuentes actuaron con un arma blanca.

Dos jóvenes fueron víctimas de un asalto el miércoles por la noche en el departamento de Rivadavia, en un hecho que es investigado por la Justicia.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, el episodio se registró alrededor de las 21:10 en las inmediaciones del polideportivo, en la zona del lago, donde se encontraban los damnificados, de 18 y 19 años.

En ese contexto, fueron abordados por tres sujetos, quienes mediante amenazas con un arma blanca les sustrajeron distintas pertenencias.

De acuerdo a la denuncia, los asaltantes se llevaron una bicicleta rodado 29 marca Benzo, un teléfono celular Samsung S22 y, a la otra víctima, un iPhone 15 color negro junto a una bicicleta rodado 29 marca SLP.

Tras el hecho, se dio intervención a la Oficina Fiscal Rivadavia–Junín.

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