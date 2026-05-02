Rivadavia: el lector de patentes detectó una camioneta robada y terminó con un detenido

El sistema del 911 permitió identificar el vehículo con pedido de secuestro. El conductor fue interceptado a pocas cuadras.

Un hombre de 31 años fue aprehendido este viernes por la tarde en el departamento de Rivadavia, luego de ser sorprendido al mando de una camioneta con pedido de secuestro vigente.

El hecho ocurrió cerca de las 17:50, cuando personal del Centro de Monitoreo del 911 detectó, a través del sistema de lector de patentes, una VW Amarok dominio OKC-327 que registraba una denuncia activa desde el 20 de abril, solicitada por la Oficina Fiscal de Maipú.

Ante esta situación, se dispuso un operativo en la zona y efectivos policiales lograron interceptar el vehículo en la intersección de calles Aristóbulo del Valle y Lavalle, a pocas cuadras del lugar donde había sido detectado.

En el procedimiento se procedió a la identificación del conductor y al secuestro del rodado, que fue trasladado junto al aprehendido a la Comisaría 13°.

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