El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 4 al 9 de mayo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

El cronograma

Lunes 4

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.

12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 9.30

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 10.

25 de Mayo. frente a Barrio Promotor. A las 10.30.

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 11.

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 11.30.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos. Bario Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

Martes 5

Junín

Philipps. Delegación Municipal. A las 10.

Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.30.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 11.45.

La Menta. Refugio Zabala. A las 12.

Miércoles 6

San Martín

Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.

Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.

El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.

El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 11.30.

Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Jueves 7

Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 9.45.

Viernes 8

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9

.Santa María de Oro. CIC. A las 10.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.

San Martín

Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.

Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 10.

Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC A las 10.30.

Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Sábado 9

Rivadavia

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.

El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 10.30.

La Central. Club La Central. A las 11.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.30.

El Mirador. Plaza Albarracín. A las 12.

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