El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 4 al 9 de mayo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
Precios de la Garrafa de 10 kg:
$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
El cronograma
Lunes 4
Santa Rosa
- El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.
- 12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 9.30
- 25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 10.
- 25 de Mayo. frente a Barrio Promotor. A las 10.30.
- El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 11.
- El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 11.30.
Rivadavia
- Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.
- Los Campamentos. Bario Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.
- Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.
- Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.
Martes 5
Junín
- Philipps. Delegación Municipal. A las 10.
- Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
La Paz
- Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9.
- La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.30.
- La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 11.45.
- La Menta. Refugio Zabala. A las 12.
Miércoles 6
San Martín
- Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.
- Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.
- El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.
- El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 11.30.
Junín
- Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
- Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Jueves 7
Junín
- Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
- Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
- Medrano. Delegación Municipal. A las 11.
Rivadavia
- La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.
- La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 9.45.
Viernes 8
Rivadavia
- Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9
- .Santa María de Oro. CIC. A las 10.
- Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.
San Martín
- Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.
- Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 10.
- Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC A las 10.30.
- Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
Sábado 9
Rivadavia
- El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.
- El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 10.30.
- La Central. Club La Central. A las 11.
- El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.30.
- El Mirador. Plaza Albarracín. A las 12.