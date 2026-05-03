Sociales

El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 4 al 9 de mayo

por tiempoadmin

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

El cronograma

Lunes 4

Santa Rosa

  • El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.
  • 12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 9.30
  • 25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 10.
  • 25 de Mayo. frente a Barrio Promotor. A las 10.30.
  • El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 11.
  • El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 11.30.

Rivadavia

  • Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.
  • Los Campamentos. Bario Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.
  • Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.
  • Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

Martes 5

Junín

  • Philipps. Delegación Municipal. A las 10.
  • Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

La Paz

  • Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9.
  • La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.30.
  • La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 11.45.
  • La Menta. Refugio Zabala. A las 12.

Miércoles 6

San Martín

  • Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.
  • Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.
  • El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.
  • El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 11.30.

Junín

  • Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
  • Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Jueves 7

Junín

  • Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
  • Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
  • Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Rivadavia

  • La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.
  • La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 9.45.

Viernes 8

Rivadavia

  • Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9
  • .Santa María de Oro. CIC. A las 10.
  • Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.

San Martín

  • Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.
  • Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 10.
  • Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC A las 10.30.
  • Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Sábado 9

Rivadavia

  • El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.
  • El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 10.30.
  • La Central. Club La Central. A las 11.
  • El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.30.
  • El Mirador. Plaza Albarracín. A las 12.

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