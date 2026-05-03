San Martín: entró armado a un comercio y se llevó dinero y mercadería

El hecho ocurrió anoche en un local de calle Moreno. Un delincuente ingresó armado mientras su cómplice lo esperaba en una moto.

Un robo se registró el sábado alrededor de las 21:30 en el departamento de San Martín, cuando un comercio fue asaltado por delincuentes armados.

El hecho ocurrió en un local ubicado en las inmediaciones de Moreno y Tucumán, donde la víctima, un hombre de 50 años, se encontraba atendiendo al público.

Según la denuncia, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta color azul sin chapa patente. Uno de ellos descendió e ingresó al comercio exhibiendo un arma de fuego, mientras el otro permanecía afuera.

Bajo amenazas, el delincuente sustrajo dinero en efectivo, dos botellas de bebidas alcohólicas y una caja de bombones, para luego darse a la fuga junto a su cómplice.

Los autores escaparon del lugar y, hasta el momento, no han sido identificados. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá