Ya funciona la SUBE en el Este: cómo usarla y dónde conseguirla

El sistema comenzó a funcionar este lunes en el transporte público de la región. Durante una etapa de transición convivirá con el pago tradicional y permitirá acceder a beneficios como tarifa social y trasbordos.

Esta mañana, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, junto al subsecretario de Transporte de la Provincia, Luis Borrego y al intendente de Junín, Mario Abed, presentaron el sistema de tarjeta Sube, que desde hoy comienza a funcionar en el transporte público del Este provincial.

“Desde hoy y con la misma tarjeta Sube que ya se usa en otros puntos de la provincia, los pasajeros del Este pueden viajar en los colectivos que circulan en la región”, expresó Borrego, quien subrayó que la misma tarjeta sirve tanto para las unidades de la empresa Nueva Generación como para Dicetours.

Durante estas primeras semanas el sistema de transporte público funcionará con ambos métodos, por lo que quienes no tengan aún su tarjeta podrán seguir viajando con el pasaje tradicional.

En San Martin ya quedaron habilitadas dos terminales de gestión, una en la terminal de ómnibus y otra en un local ubicado sobre calle Balcarce, frente a la plaza San Martín. En los próximos días quedarán habilitados nuevos locales, en Junín, Rivadavia, Las Catitas y La Paz.

“Es un sistema beneficioso, tanto para el pasajero que puede cargar su tarjeta a través de billeteras virtuales, como para el chofer, que ve simplificado su trabajo y deja de manejar dinero”, agregó Borrego.

La adquisición de la primera tarjeta no tiene costo y los usuarios deben solicitarla junto con su DNI en los lugares de venta, donde también pueden cargar saldo: “Los ya tengan tarjeta pueden usarla en los colectivos del Este, sin realizar ningún trámite extra”, agregó el funcionario.

El intendente Rufeil se mostró muy satisfecho con la implementación del servicio en la región: “Es algo que veníamos pidiendo desde hace tiempo y que simplificará el viaje de todos los que usan el transporte público. También lo hemos pedido para que en el futuro se pueda implementar en el tren de cercanías”.

La implementación del sistema no solo implica un cambio en la forma de pago, sino también el acceso a los beneficios de la tarjeta Sube. Entre los principales se destacan:

• Tarifa social para sectores vulnerables.

• Sistema de trasbordo.

• Registro digital del usuario.

• Beneficios por usuario frecuente.

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