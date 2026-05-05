Rivadavia: cuatro aprehendidos y dos robos esclarecidos en operativos policiales

Los procedimientos se realizaron en una finca y en el barrio San Isidro Sur. En ambos casos, la policía logró detener a los sospechosos y recuperar elementos sustraídos.

En dos intervenciones, la Policía de Mendoza aprehendió a cuatro personas en Rivadavia y logró esclarecer dos robos, en operativos que se desarrollaron entre una zona rural y un barrio del departamento.

Las acciones estuvieron a cargo de personal de la Jefatura Departamental, que respondió a un alerta y desplegó patrullajes preventivos.

El primero de los procedimientos se registró en calle Unión y Los Olivos, donde un empleado de una finca advirtió a dos sujetos que se encontraban sustrayendo aceitunas. Tras el aviso, los efectivos llegaron al lugar y lograron interceptarlos con cuatro morrales cargados. Los aprehendidos, de 31 y 22 años, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

El segundo operativo se originó a partir de la denuncia por el robo de un parlante en una vivienda del barrio San Isidro Sur. En ese marco, durante un patrullaje, efectivos detectaron a dos individuos saliendo de un domicilio deshabitado con un parlante y varias bolsas.

Al notar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la fuga y abandonaron los elementos en la vía pública, en un intento por eludir a los uniformados. Sin embargo, la maniobra fue frustrada a pocos metros, cuando los efectivos lograron seguirlos hasta una vivienda cercana.

Con autorización de la propietaria, el personal ingresó al inmueble y concretó la aprehensión de un joven de 21 años y un menor de 17. En el procedimiento se recuperó el parlante sustraído y prendas de vestir.

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