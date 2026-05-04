Volcó un auto en la Ruta 7 en Santa Rosa y cuatro mujeres resultaron heridas

El accidente ocurrió este lunes en la madrugada a la altura del kilómetro 969. Todas las ocupantes fueron trasladadas al hospital Perrupato con politraumatismos.

Un accidente vial se registró este lunes alrededor de las 4:10 en Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 969, en el departamento de Santa Rosa, donde un automóvil volcó y dejó a sus ocupantes con lesiones.

Según la información policial, un Fiat Siena gris que circulaba de este a oeste perdió el dominio por causas que se investigan y terminó volcando sobre el cantero central.

En el vehículo viajaban cuatro mujeres, de 23, 60 y 97 años, además de otra joven de 23, quienes resultaron con politraumatismos como consecuencia del siniestro.

En el lugar trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó a todas las ocupantes al Hospital Perrupato para su atención.

A la conductora se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Junín, que investiga las circunstancias del accidente.

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