Una jornada para aprender y compartir sobre celiaquía en Junín

La actividad convocó a especialistas, instituciones y público en general, con charlas, demostraciones y espacios de intercambio sobre celiaquía y alimentación sin TACC.

En el marco del Día Internacional del Celíaco, la Municipalidad de Junín llevó a cabo una multitudinaria jornada de concientización destinada a personas con celiaquía, comerciantes gastronómicos, estudiantes, profesionales de la salud y público en general.

Durante el encuentro se desarrollaron distintos ejes temáticos con la participación de especialistas. En el bloque médico, la Lic. Agustina Rubio (OSEP) y la Lic. Rocío Scaccia (Centro de Salud N° 61 Dr. Alberto De Lellis) abordaron aspectos vinculados al diagnóstico, la alimentación sin TACC, las manifestaciones de la enfermedad y el seguimiento médico.

En materia de seguridad alimentaria, la bromatóloga Lorena Colonia (Municipalidad de Junín) expuso sobre manipulación segura de alimentos, prevención de la contaminación cruzada, buenas prácticas y normativa vigente.

Por su parte, la Prof. Mariana Valdivieso y el Lic. Nelson Medina, autores del libro Celiaquía en Familia, trabajaron sobre los aspectos psicosociales, el impacto emocional y herramientas para la vida cotidiana. Además, la jornada incluyó una demostración de cocina sin gluten a cargo de Ivana Pulenta, quien compartió recetas, técnicas y alternativas saludables.

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno, Ariel Ortiz; el director de Bromatología, Veterinaria e Inspección de Industria y Comercio, Pablo García; la directora de Prensa, Graciela Alliana; la concejal Sandra Astudillo; y el delegado de OSEP, Omar Dengra.

También formaron parte alumnos de los CCTs departamentales y del Instituto Superior N° 9-021, integrantes de las aulas móviles de gastronomía, personal de jardines maternales y vecinos de la comunidad. La actividad buscó promover la información, la inclusión y el acceso a una alimentación segura para las personas con celiaquía.

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