Refuerzan subsidios al gas: aplican una bonificación adicional del 25% en mayo

La medida, oficializada mediante la Resolución 111/2026, suma un 25% extra al esquema vigente y eleva al 75% el descuento sobre un bloque inicial de consumo durante mayo. Alcanzará a hogares de bajos ingresos, clubes de barrio y entidades sin fines de lucro, en un contexto de suba de precios internacionales y mayor demanda por las bajas temperaturas.

El Gobierno nacional oficializó este lunes un subsidio extraordinario del 25% en las tarifas de gas destinado a usuarios de bajos ingresos, que regirá durante el mes de mayo. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 111/2026 de la Secretaría de Energía.

El beneficio se suma al esquema vigente del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla una bonificación del 50% sobre un bloque inicial de consumo. Con la incorporación de este refuerzo, los usuarios alcanzados accederán a un descuento total del 75% sobre ese volumen subsidiado durante el período establecido.

Según se detalló, una vez superado el bloque de consumo con subsidio, el excedente se abonará a tarifa plena, sin asistencia estatal. La medida incluye tanto a hogares de menores ingresos como a entidades de bien público, clubes de barrio y otras organizaciones sin fines de lucro.

Desde el Gobierno señalaron que la decisión se adoptó en un contexto de aumento internacional en los precios de los combustibles, asociado al conflicto en Medio Oriente, y ante el incremento estacional en la demanda de gas por la llegada de las bajas temperaturas.

El anuncio se produce además luego de la autorización de nuevos incrementos en las tarifas del servicio, que promedian un 5,6% a nivel nacional.

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