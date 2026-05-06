Asaltaron a un ciclista y le robaron la bicicleta en la Ruta 50

El hecho ocurrió anoche en la zona del puente del Río Mendoza, en Palmira. La víctima fue amenazada con un arma blanca.

Un hombre de 30 años fue víctima de un asalto el martes por la noche en el distrito de Palmira, en el departamento de San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:40 sobre Ruta 50, a la altura del puente del Río Mendoza, cuando la víctima circulaba en una bicicleta rodado 29.

Según la información policial, el ciclista fue interceptado por un sujeto que, mediante amenazas con un arma blanca, le sustrajo el rodado.

Tras cometer el robo, el delincuente se dio a la fuga y, hasta el momento, no ha sido identificado.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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