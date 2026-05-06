San Martín: se llevaban un arco de fútbol por la calle y terminaron detenidos

Se trata de dos hombres de 25 y 28 años que robaron caños, elementos que fueron recuperados. Quedaron a disposición de la Justicia.

Un patrullaje preventivo permitió a la Policía de Mendoza aprehender a dos hombres y recuperar partes de un arco de fútbol que habían sido sustraídas, en un procedimiento realizado en San Martín.

El hecho se inició cuando el personal fue alertado sobre la presencia de personas trasladando caños en la vía pública. Con esos datos, efectivos policiales se desplazaron a la zona y, tras un rastrillaje, lograron ubicar y aprehender a los individuos en la intersección de calle Costa Canal Matriz y calle Antonio Rivero, donde tenían en su poder los elementos.

Minutos después, personal de la Unidad Especial de Patrullaje constató en una cancha de fútbol ubicada al margen Oeste de Carril Moyano el faltante de un caño lateral y el travesaño de un arco. Los elementos fueron reconocidos por el encargado del lugar.

Los aprehendidos, de 25 y 28 años, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín.

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