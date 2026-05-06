Recuperan una moto robada y secuestran una escopeta tras persecución en Tres Porteñas

Controles policiales realizados en Tres Porteñas, de San Martín, permitieron recuperar una motocicleta robada y secuestrar un arma de fuego tras una persecución.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía Rural Delegación Este, en coordinación con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), durante la mañana del miércoles, mientras se desarrollaba un puesto de control fijo en la zona.

En ese contexto, el personal fue alertado por el CEO sobre la sustracción de una motocicleta, por lo que se intensificaron los controles en las inmediaciones. Minutos después, los uniformados detectaron varias motocicletas circulando por Carril Chimbas. Al advertir la presencia policial, los conductores se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta calle Galigniana.

Durante el operativo, uno de los sospechosos abandonó el rodado y continuó la huida a pie, cruzando un canal entubado. En ese trayecto arrojó una mochila negra al interior del cauce, la cual fue posteriormente recuperada por los efectivos.

Al inspeccionar el contenido de la mochila, los policías hallaron una escopeta calibre 16, con el cañón recortado y sin municiones.

En cuanto al vehículo abandonado, se trataba de una motocicleta Bajaj Rouser P150 de color rojo y negro, que presentaba daños en la traba de seguridad y en el sistema de arranque. Tras la verificación correspondiente, se confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro por robo.

La Oficina Fiscal de San Martín intervino en la causa y dispuso el secuestro tanto del arma de fuego como de la motocicleta recuperada. El o los sospechosos lograron darse a la fuga y son intensamente buscados.

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