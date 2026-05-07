Fito, el perro policía volvió a ser clave en operativos policiales y permitió recuperar elementos robados



Fito, integrante del Cuerpo de Canes Zona Este de la Policía de Mendoza, participó en dos procedimientos donde logró guiar a los efectivos hasta los elementos sustraídos tras intensos recorridos en zonas descampadas.

El perro Fito, integrante del Cuerpo de Canes Zona Este de la Policía de Mendoza, participó en dos procedimientos realizados en los departamentos de San Martín y Junín, donde se recuperaron elementos sustraídos tras tareas de rastreo.

El primer operativo se desarrolló el miércoles sobre la lateral Sur, a metros del carril Montecaseros, en San Martín, luego de una denuncia por robo en una vivienda. Según informaron fuentes policiales, del lugar habían sido sustraídos artefactos del baño y de la cocina.

Tras arribar al sitio, efectivos policiales junto al can iniciaron un rastrillaje siguiendo posibles huellas. El recorrido avanzó unos 100 metros hacia el oeste por una zona descampada y continuó hacia el sur atravesando un lote baldío. Finalmente, entre la maleza, los uniformados localizaron los elementos denunciados como robados.

Horas más tarde, Fito intervino en otro procedimiento sobre calle Primavera, en Junín. En este caso, el rastreo se extendió por aproximadamente 700 metros hacia el oeste a través de un descampado, lo que permitió recuperar una estufa y mercadería sustraída.

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