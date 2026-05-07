El elenco “La Libra” presentará “El Gordo” en Santa Rosa

La obra, dirigida por Cecilia Herrera, se presentará el sábado 9 de mayo en el Auditorio Municipal con una propuesta cargada de humor, enredos y situaciones desopilantes.

El próximo sábado 9 de mayo, el público de Santa Rosa podrá disfrutar de la comedia teatral “El Gordo, una familia muy alocada”, una creación colectiva del elenco “La Libra”, dirigida por Cecilia Herrera.

La función se realizará desde las 22 en el Auditorio Municipal de Santa Rosa, en una propuesta pensada para compartir una noche de humor, enredos y situaciones divertidas.

Desde la organización destacaron que se trata de una obra “desopilante, fresca y entretenida”, orientada a que el público pueda relajarse y disfrutar de una experiencia teatral cargada de comedia.

La puesta contará con las actuaciones de Jorge Leiva, Amalia Robles, Camila Arena, Alma Molina, Florencia Zapata, Dalila Gracia, Mario Viera, Alejandro Vilchez, Luis Navarro y César Barrera.

La obra es apta para mayores de 13 años y las entradas tienen un valor de 5.000 pesos.

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