San Martín: cayeron presuntos cazadores furtivos con galgos y liebres muertas

La intervención policial ocurrió en el distrito de Tres Porteñas, donde efectivos rurales hallaron animales transportados en una camioneta.

En un nuevo control preventivo, la Policía Rural Delegación Este realizó un procedimiento en el distrito de Tres Porteñas, San Martín, que terminó con tres hombres aprehendidos y el secuestro de animales y un vehículo.

El operativo se desarrolló durante la madrugada del jueves en Carril Chimbas y calle Galigniana, donde los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Peugeot 504 en la que circulaban tres ocupantes.

Durante la inspección del rodado, los efectivos constataron que en la caja de carga transportaban un canil con tres perros de raza galgo. Los ocupantes manifestaron que provenían de una zona de campo

Posteriormente, al inspeccionar el vehículo, el personal encontró una bolsa de nylon que contenía dos liebres europeas muertas.

Ante esta situación, se dio intervención a la Oficina Fiscal de San Martín, que dispuso la aprehensión de los tres ciudadanos, el secuestro de la camioneta y de los animales, además de la desnaturalización de las liebres secuestradas.

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