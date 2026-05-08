Un incendio destruyó una vivienda en San Martín

El hecho ocurrió el jueves por la noche en el norte del departamento. Según informaron, el fuego se habría iniciado por un espiral que cayó sobre un colchón.

Un incendio provocó pérdidas materiales totales en una vivienda ubicada en la zona de de Chapanay, en el departamento de San Martín.

El hecho ocurrió anoche alrededor de las 23:50 en una casa situada en la intersección de Carril San Pedro y calle Carbone, luego de un llamado al 911 que alertó sobre el foco ígneo.

Al arribar al lugar, personal policial y de Bomberos constató que los ocupantes ya habían salido del inmueble.

De acuerdo a la información brindada, el incendio se habría originado tras el uso de un espiral, que cayó sobre un colchón y provocó rápidamente la propagación del fuego.

Las llamas generaron daños totales en la vivienda, aunque afortunadamente no se registraron personas con lesiones de gravedad.

En el lugar trabajó personal de Bomberos para sofocar el incendio. Según se informó, la Oficina Fiscal no intervino en el hecho.

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