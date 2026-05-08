Suspendieron las clases en la Zona Este en los turnos vespertino y nocturno

La medida rige en San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz es para los turnos vespertino y nocturno debido al viento intenso. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este viernes 8 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades en San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital

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