Rivadavia: lo frenaron en un control y tenía más de cuatro veces el límite permitido

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este domingo en un control policial. El automovilista arrojó más de 2 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un hombre de 49 años fue aprehendido este domingo por la madrugada en el departamento de Rivadavia, luego de arrojar resultado positivo en un control de alcoholemia.

El procedimiento se realizó cerca de las 2:10 en la intersección de calles Ameghino y Sarmiento, donde personal policial detuvo la marcha de un Renault 18 GTX Break para un control de rutina.

Según la información oficial, al conductor se le practicó el dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó un resultado de 2,23 gramos por litro, muy por encima del límite permitido.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición del Juzgado Contravencional Rivadavia-Junín, que interviene en la causa.

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