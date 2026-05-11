Con la ayuda de Fito, el perro policía ,recuperaron materiales robados de una obra en Junín

El perro de la Policía de Mendoza siguió el rastro hasta una vivienda donde hallaron andamios, caños y caballetes denunciados como sustraídos. Un hombre fue aprehendido.

El perro Fito, integrante del Cuerpo de Canes Zona Este de la Policía de Mendoza, participó en un procedimiento realizado en Junín que permitió recuperar materiales de construcción robados de una obra y avanzar en la investigación del hecho.

El operativo se inició tras la denuncia de un hombre de 65 años, quien informó el robo de distintos elementos de una propiedad ubicada sobre calle Isidoro Bousquet, frente a calle Democracia. Según la denuncia, autores ignorados rompieron el cierre perimetral del lugar y sustrajeron cuatro cuerpos de andamio, ocho caños de andamio, dos rollos de caño de luz y tres caballetes.

A partir de las primeras actuaciones, efectivos de la Subcomisaría La Colonia y del Cuerpo de Canes Zona Este realizaron tareas de rastrillaje en la zona. Durante el procedimiento intervino Fito, que siguió el rastro desde el lugar del hecho hasta una vivienda ubicada en el callejón Nueva Esperanza.

En el domicilio señalado, el personal policial observó parte de los elementos denunciados como robados ocultos debajo de un toldo. Por disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, se dispuso una consigna policial hasta la autorización de las medidas judiciales correspondientes.

Horas más tarde, y tras el avance de la investigación, la Justicia ordenó la aprehensión de un hombre de 35 años, identificado como propietario de la vivienda donde fueron hallados los elementos sustraídos.

El procedimiento forma parte de las tareas de búsqueda y rastreo que realiza el Cuerpo de Canes Zona Este en distintos departamentos de la región. En los últimos meses, Fito ya había intervenido en operativos desarrollados en San Martín, Junín y Rivadavia vinculados a hechos delictivos y recuperación de objetos robados.

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