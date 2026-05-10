San Martín: chocó contra carteles y tenía 2,71 gramos de alcohol en sangre

El hecho ocurrió este domingo por la noche sobre Ruta 50 y carril Míguez.

Un conductor de 47 años fue detenido este domingo por la noche en el departamento de San Martín, luego de protagonizar un choque y arrojar un elevado resultado positivo en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 en la intersección de Ruta 50 y carril Míguez, donde un llamado al CEO alertó sobre un vehículo que circulaba de manera peligrosa.

Al arribar al lugar, personal policial constató que un Ford Focus negro había colisionado contra cartelería fija.

Según informaron fuentes policiales, un grupo de personas manifestó que los ocupantes del vehículo habrían protagonizado un incidente metros antes y que intentaron darse a la fuga, aunque finalizaron su recorrido tras el choque.

Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron que el conductor presentaba signos de intoxicación alcohólica. Posteriormente, el dosaje arrojó un resultado de 2,71 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 12° y Policía Vial, mientras que la causa quedó a disposición del Juzgado Contravencional de San Martín.

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