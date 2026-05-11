Asaltó una estación de servicio en Junín y escapó con la recaudación

El robo ocurrió durante la madrugada en una YPF de Philipps. El delincuente amenazó con un cuchillo al empleado y huyó con cerca de 500 mil pesos.

Un asalto armado se registró durante la madrugada de este lunes en una estación de servicio del departamento de Junín, donde un delincuente sustrajo cerca de 500 mil pesos de la recaudación.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.50 en la estación de servicio YPF de Philipps, ubicada sobre carril Retamo, y es investigado por personal de la Policía de Mendoza y la Oficina Fiscal de Junín.

Según la información policial, un hombre ingresó a la oficina del comercio y amenazó con un cuchillo al empleado que se encontraba de turno. Bajo intimidación, exigió la entrega del dinero correspondiente a la recaudación.

La víctima, un trabajador de 25 años, no sufrió lesiones físicas, aunque atravesó una situación de tensión durante el episodio.

Tras concretar el robo, el asaltante escapó con una suma cercana a los 500 mil pesos y hasta el momento no había sido detenido.

Luego de la denuncia, efectivos policiales iniciaron las actuaciones correspondientes y avanzaban en la recolección de registros de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al autor del hecho.

El caso volvió a poner en foco los hechos de inseguridad que afectan a comercios de atención permanente durante la madrugada, especialmente estaciones de servicio y locales abiertos las 24 horas.

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