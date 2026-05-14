Choque entre un auto y un camión municipal en San Martín: una menor fue hospitalizada

El accidente ocurrió sobre avenida Eva Duarte de Perón, en San Martín. Una menor fue trasladada preventivamente al Hospital Perrupato y ambos conductores dieron negativo en los controles de alcoholemia.

Un siniestro vial entre un automóvil particular y un camión cisterna de la Municipalidad de San Martín se registró este miércoles por la tarde en el Este mendocino. Como consecuencia del impacto, una menor fue trasladada de manera preventiva al Hospital Perrupato.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.35 sobre la avenida Eva Duarte de Perón, en jurisdicción de la Comisaría 12ª. Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a un camión perteneciente a la flota municipal y a un vehículo particular.

De acuerdo con las primeras pericias, el camión circulaba por la zona cuando, por causas que aún se investigan, fue impactado por el automóvil. Tras el choque, efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.

Como medida preventiva, una menor que viajaba en el vehículo particular fue derivada al Hospital Perrupato para recibir atención médica, aunque en principio no presentaría lesiones de gravedad.

Además, ambos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, cuyos resultados dieron negativo, según indicaron fuentes intervinientes.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que busca establecer la mecánica del accidente.

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