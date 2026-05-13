Un motociclista murió tras un choque en Palmira

El accidente ocurrió este martes por la noche en la intersección de Cadetes Chilenos y Lencinas. La víctima tenía 21 años y falleció en el Hospital Perrupato. El conductor del auto arrojó 0,56 en el control de alcoholemia.

Un joven motociclista de 21 años perdió la vida este martes por la noche tras protagonizar un accidente vial en el distrito de Palmira, en el departamento de San Martín.

El siniestro ocurrió cerca de las 23:50 en la intersección de calles Cadetes Chilenos y Lencinas, donde por causas que son materia de investigación colisionaron un Chevrolet Onix y una moto Honda Tornado 250 cc.

Según las primeras actuaciones, el automóvil circulaba por calle Cadetes Chilenos, mientras que la motocicleta lo hacía por Lencinas, cuando ambos vehículos impactaron en la esquina.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto fue trasladado en estado crítico al Hospital Perrupato, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En tanto, el conductor del automóvil, un hombre de 55 años, no sufrió lesiones. El dosaje de alcohol realizado arrojó un resultado de 0,56 gramos por litro de sangre.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 28°, Vial San Martín y Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

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