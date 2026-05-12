Una mujer fue detenida tras un allanamiento con secuestro de armas, municiones y cannabis en Rivadavia

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Investigativa Rivadavia-Junín en una vivienda de Andrade, donde secuestraron armas, cartuchos de distintos calibres y plantas de cannabis.

Un importante procedimiento policial se realizó este lunes en el distrito de Andrade, en el departamento de Rivadavia, donde personal de la Unidad Investigativa Rivadavia-Junín allanó una vivienda ubicada sobre calle Godoy, en las inmediaciones del barrio María Auxiliadora.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron armas de fuego, municiones de distintos calibres y estupefacientes. Como resultado, una mujer de 50 años fue detenida y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Según informaron fuentes policiales, en el interior de la vivienda hallaron una escopeta recortada marca Centauro sin numeración visible y una importante cantidad de cartuchos. Entre los elementos secuestrados se encontraban 25 cartuchos calibre 36 marca Orbea, dos cartuchos del mismo calibre percutidos, un cargador con 32 cartuchos calibre 9 milímetros, 18 cartuchos calibre 12/70, 34 cartuchos calibre 9 milímetros, 12 cartuchos calibre 380, 16 cartuchos calibre 32 y un cartucho calibre 22.

Además, los investigadores encontraron un tambor de revólver de cinco alveolos con tres cartuchos calibre 38 marca Smith & Wesson en mal estado.

En el procedimiento también se secuestraron sustancias estupefacientes y elementos vinculados al cultivo de cannabis. De acuerdo con la información oficial, se hallaron 548 gramos de cogollos de cannabis sativa en proceso de secado, cinco tallos de plantas de aproximadamente 1,70 metros de altura, cuatro plantines de unos 10 centímetros, otros nueve de alrededor de 20 centímetros y una balanza digital.

Todos los elementos quedaron secuestrados y la mujer fue detenida por disposición judicial. La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, con actuaciones por delitos vinculados a amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, daños y robo agravado, entre otros cargos.

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