Nuevo edificio, tecnología y robótica: así es la nueva escuela inaugurada en Junín

El moderno establecimiento educativo fue inaugurado este viernes sobre Ruta 60 y suma nuevas instalaciones orientadas a la formación tecnológica y al crecimiento de la comunidad educativa del departamento.

El departamento de Junín dejó oficialmente inaugurado este viernes el nuevo edificio de la Escuela 4-208 Prof. Francisco Javier Domínguez, una obra destinada a fortalecer la educación pública y ampliar las oportunidades de formación para cientos de estudiantes de la zona Este.

El establecimiento, ubicado sobre Ruta 60, cuenta con una infraestructura moderna que incluye 11 aulas, aula multitarea digital, laboratorio de ciencias, SUM, playón deportivo y espacios adaptados para personas con discapacidad. Además, incorpora paneles solares y sistemas de eficiencia energética.

Uno de los aspectos destacados de la nueva propuesta educativa es la incorporación de la Tecnicatura en Programación y Robótica, orientada a fortalecer la formación tecnológica en el Este mendocino.

Durante el acto inaugural, el intendente de Junín, Mario Abed, destacó el valor de la educación pública y expresó: “La única vez que encuentro igualdad es en la educación pública”.

De la inauguración participaron también el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el intendente de San Martín, Raúl Rufeil; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar; legisladores provinciales, concejales y funcionarios provinciales y departamentales.

La apertura del nuevo edificio representa un paso importante para la comunidad educativa de Junín, apostando a espacios más modernos, inclusivos y preparados para los desafíos de la formación actual.

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