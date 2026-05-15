Este sábado presentan un libro de cuentos en el Museo Las Bóvedas

La actividad se realizará a las 19 en la Sala Bicentenario del museo histórico municipal. El escritor Hernán Schillagi presentará La palabra mancha, una obra compuesta por 17 cuentos.

Auspiciado por la dirección de Cultura de la Comuna, mañana sábado a las 19, en la Sala Bicentenario del museo histórico Municipal Las Bóvedas, se presenta el libro de cuentos La palabra Mancha, de Hernán Schillagi.

La actividad estará coordinada por Cecilia Restiffo y Fernando G. Toledo, con la participación especial del músico invitado Emanuel Sosa. La palabra mancha es un libro de 17 cuentos de Hernán Schillagi, editado por Libros de Piedra Infinita.

Schillagi es escritor y docente. Dirige la editorial independiente Libros de Piedra Infinita.

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