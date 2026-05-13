Juegos, baile y mateada: así será el gran encuentro para adultos mayores en La Paz

La jornada se realizará el sábado 16 de mayo en el SUM del barrio Reactivación y contará con actividades recreativas, música, bingo y espacios pensados para compartir en comunidad.

La Municipalidad de La Paz invitó a participar del Encuentro de Adultos Mayores, una jornada recreativa y de integración pensada para compartir en comunidad y fortalecer los vínculos entre vecinos. La actividad se realizará el próximo sábado 16 de mayo, desde las 9, en el SUM del barrio Reactivación.

Durante el encuentro habrá distintas propuestas recreativas y deportivas, entre ellas tejo, sapo, ping pong, truco, croquet, pádel, bochas, zumba y newcom. Además, se desarrollarán actividades culturales y espacios de entretenimiento para los asistentes.

La jornada también contará con la participación del Ballet La Sajuriana, música en vivo, mercado municipal, mateada y bingo.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro e integración destinado a los adultos mayores del departamento, promoviendo la participación activa y el disfrute compartido.

Según se informó, el almuerzo será “a la canasta”.

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