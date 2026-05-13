La Plaza Alberdi recibirá un nuevo paseo de emprendedores y artesanos

La propuesta se realizará el viernes 15 de mayo desde las 17 y reunirá en la Ciudad de Junín a productores locales, artesanos y emprendedores de distintos rubros.

La Municipalidad de Junín organizará una nueva edición del Paseo de Compras, Emprendimientos y Artesanías, una propuesta destinada a promover el trabajo de emprendedores y artesanos del departamento.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 15 de mayo, desde las 17, en la Plaza Juan Bautista Alberdi, ubicada en la Ciudad de Junín.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer distintos stands con productos regionales, artesanías, accesorios y propuestas elaboradas por emprendedores locales, en un espacio pensado para fomentar el consumo local y el encuentro comunitario.

Desde la organización destacaron que el evento busca fortalecer la economía social y generar un espacio de difusión para quienes desarrollan proyectos productivos en el departamento.

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