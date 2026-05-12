Junín realizó una capacitación para emprendedores de la economía social

por tiempoadmin

La actividad se desarrolló en el Salón Cervantes y formó parte de un ciclo de talleres destinado a fortalecer proyectos productivos y populares del departamento.

La Municipalidad de Junín llevó adelante una nueva jornada del Plan Integral de Capacitaciones para la Economía Social, una propuesta orientada a brindar herramientas a emprendedores del departamento para fortalecer sus proyectos y mejorar su gestión.

La actividad se desarrolló en el Salón Cultural Cervantes y contó con una importante participación de emprendedores locales interesados en potenciar sus iniciativas productivas.

Durante la capacitación se abordaron temas vinculados al desarrollo de modelos de negocio, administración, formalización contable e impositiva, cálculo de costos, estrategias de comercialización, marketing, uso de redes sociales y fotografía aplicada a ventas, entre otros aspectos.

Desde la organización destacaron que estos espacios apuntan a promover emprendimientos más sostenibles, competitivos y formalizados, fortaleciendo además el trabajo asociativo y la economía solidaria.

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Desarrollo Social, la Dirección de Promoción Económica del Municipio y la Dirección de Economía Social de Mendoza.

Participaron el subsecretario de Desarrollo Social, Matías Manunccia; el director de Promoción Económica, Gustavo Gil; la concejal Sandra Astudillo; el referente departamental de Economía Social de la provincia, Carlos Ferreyra; y el capacitador Gustavo González.

