Junín realizó una capacitación para emprendedores de la economía social

La Municipalidad de Junín llevó adelante una nueva jornada del Plan Integral de Capacitaciones para la Economía Social, una propuesta orientada a brindar herramientas a emprendedores del departamento para fortalecer sus proyectos y mejorar su gestión.
La actividad se desarrolló en el Salón Cultural Cervantes y contó con una importante participación de emprendedores locales interesados en potenciar sus iniciativas productivas.
Durante la capacitación se abordaron temas vinculados al desarrollo de modelos de negocio, administración, formalización contable e impositiva, cálculo de costos, estrategias de comercialización, marketing, uso de redes sociales y fotografía aplicada a ventas, entre otros aspectos.
Desde la organización destacaron que estos espacios apuntan a promover emprendimientos más sostenibles, competitivos y formalizados, fortaleciendo además el trabajo asociativo y la economía solidaria.
La jornada fue organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Desarrollo Social, la Dirección de Promoción Económica del Municipio y la Dirección de Economía Social de Mendoza.
Participaron el subsecretario de Desarrollo Social, Matías Manunccia; el director de Promoción Económica, Gustavo Gil; la concejal Sandra Astudillo; el referente departamental de Economía Social de la provincia, Carlos Ferreyra; y el capacitador Gustavo González.