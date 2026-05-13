Ejecutan una ampliación de la red de agua potable en Tres Porteñas y El Central

La intervención incluye más de 4.400 metros de red y busca mejorar el acceso al servicio para unas 80 familias de la zona norte del departamento.

La Municipalidad de San Martín acompaña el avance de una obra de ampliación de la red de agua potable en sectores de Tres Porteñas y El Central, una intervención que busca mejorar el acceso al servicio para unas 80 familias de la zona norte del departamento.

Los trabajos incluyen la instalación de más de 4.400 metros lineales de red. Uno de los tramos se ejecuta sobre calle Llosa, entre Carril San Pedro y Carril Chimbas, mientras que otro se desarrolla sobre Carril Chimbas, desde calle Llosa hacia el norte hasta el empalme con la red existente.

La obra se realiza de manera conjunta entre el Municipio y la Asociación Civil Alto Verde Castelli. En ese marco, la comuna aporta materiales y logística, mientras que la asociación trabaja con el equipamiento y la mano de obra necesaria para la ejecución.

Desde la entidad, Cristian Pereyra destacó el trabajo articulado que permitió avanzar con un pedido sostenido desde hace tiempo por vecinos de la zona rural.

Además, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) autorizó formalmente los trabajos y habilitó a la Asociación para la prestación del servicio, tras evaluar aspectos operativos y administrativos vinculados a la distribución.

Actualmente las tareas continúan en ejecución y apuntan a ampliar el acceso domiciliario al agua potable en distintos sectores de Tres Porteñas y El Central.

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