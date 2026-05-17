El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 18 al 23 de mayo

por tiempoadmin

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

El cronograma

Lunes 18

Santa Rosa

  • Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 15.
  • Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 15.30.
  • Las Catitas. Frente a Terminal. A las 16.
  • Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 16.30.

Rivadavia

  • Los Campamentos. La Forestal. Escuela  1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.
  • Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.
  • Los Campamentos. La Verde. Escuela  1-058 Heriberto Baeza. A las 11.
  • Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.30.

Martes 19

Junín

  • La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.
  • La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

La Paz

  • Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.
  • Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 20

Junín

  • Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.
  • Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

San Martín

  • Tres Porteñas. Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 9.
  • Tres Porteñas. CIC. A las 10.30.
  • El Divisadero. Calle Benenatti. A las 11.30.

Jueves 21

Junín

  • Algarrobo Grande. Club Estrella.
  • Alto Verde. CIC A las 11.

Rivadavia

  • La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 10.
  • La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10.30.

Viernes 22

Rivadavia

  • Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 10.
  • Santa María de Oro. CIC A las 10.30.
  • Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.10.

San Martín

  • Ciudad. Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.
  • Ciudad. Barrio del Carmen. SUM A las 10.
  • Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
  • Ciudad. Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30

Sábado 23

Rivadavia

  • El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.
  • El Mirador. Plaza El Mirador. A las 10.30.
  • La Central. Club La Central. A las 11.
  • El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 11.20.
  • El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 12.
  • El Mirador. Plaza Albarracín. A las 12.15.

