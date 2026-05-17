El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 18 al 23 de mayo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
Precios de la Garrafa de 10 kg:
$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
El cronograma
Lunes 18
Santa Rosa
- Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 15.
- Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 15.30.
- Las Catitas. Frente a Terminal. A las 16.
- Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 16.30.
Rivadavia
- Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.
- Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.
- Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.
- Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.30.
Martes 19
Junín
- La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.
- La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
La Paz
- Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.
- Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.
Miércoles 20
Junín
- Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.
- Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.
San Martín
- Tres Porteñas. Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 9.
- Tres Porteñas. CIC. A las 10.30.
- El Divisadero. Calle Benenatti. A las 11.30.
Jueves 21
Junín
- Algarrobo Grande. Club Estrella.
- Alto Verde. CIC A las 11.
Rivadavia
- La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 10.
- La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10.30.
Viernes 22
Rivadavia
- Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 10.
- Santa María de Oro. CIC A las 10.30.
- Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.10.
San Martín
- Ciudad. Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.
- Ciudad. Barrio del Carmen. SUM A las 10.
- Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
- Ciudad. Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30
Sábado 23
Rivadavia
- El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.
- El Mirador. Plaza El Mirador. A las 10.30.
- La Central. Club La Central. A las 11.
- El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 11.20.
- El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 12.
- El Mirador. Plaza Albarracín. A las 12.15.