San Martín promete el desfile patrio más grande e importante de Mendoza

El departamento será escenario este 25 de Mayo de un gran desfile cívico, militar y tradicionalista que reunirá a escuelas, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas y miles de vecinos de toda la región. Además, habrá espectáculos, fogón patrio, chocolate caliente y sopaipillas gratuitas.

El departamento de San Martín volverá a convertirse este 25 de Mayo en escenario de uno de los festejos patrios más importantes de la provincia, con un gran desfile cívico, militar y tradicionalista que reunirá a escuelas, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas y miles de vecinos de todo el Este mendocino.

El intendente Raúl Rufeil destacó que el evento “ya se ha convertido en una tradición” y aseguró que será “el desfile más grande e importante de Mendoza”.

La actividad comenzará a las 15 horas y contará con la participación de escuelas, Policía, Gendarmería, Ejército Argentino, Bomberos, excombatientes y asociaciones tradicionalistas.

Además, habrá espectáculos artísticos, fogón patrio, chocolate caliente y sopaipillas gratuitas para más de 5.000 personas.

“Queremos volver a nuestras raíces, a nuestras tradiciones y dejar de lado por un día la grieta para sentirnos argentinos”, expresó el jefe comunal.

Rufeil remarcó además la importancia histórica de la Revolución de Mayo y el legado de figuras como Manuel Belgrano: “Tenemos muchísimo que aprender de aquellos patriotas”. Finalmente, convocó a toda la comunidad a participar de la jornada patria: “Queremos que sea un día de encuentro, identidad y unidad para todas las familias mendocinas”

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