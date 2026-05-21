La Colonia: le robaron la moto a una joven mientras hacía actividad física

El hecho ocurrió en inmediaciones del polideportivo de La Colonia. La víctima había dejado estacionada la moto mientras realizaba ejercicios.

La policía investiga el robo de una moto ocurrido el miércoles por la noche en el distrito de La Colonia, departamento de Junín.

El hecho fue denunciado cerca de las 21:25 en inmediaciones de calles La Colonia y Neuquén, en jurisdicción de Subcomisaría La Colonia.

Según la información oficial, una joven de 25 años manifestó que había dejado estacionada su moto Zanella Sol mientras realizaba actividad física en la zona del polideportivo.

Sin embargo, al finalizar y regresar al lugar donde había dejado el rodado, constató que autores desconocidos se la habían sustraído.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

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