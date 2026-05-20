La historia detrás de la mujer detenida con un cargamento narco en San Martín

La joven de 28 años fue detenida en la Terminal de Ómnibus de San Martín con casi 7 kilos de cocaína ocultos en una mochila. La Justicia Federal investiga ahora si actuaba como “mula” dentro de una organización narco y quiénes esperaban recibir el cargamento en Mendoza.

La investigación por la mujer detenida en la Terminal de Ómnibus de San Martín con casi 7 kilos de cocaína comenzó a profundizarse en las últimas horas, mientras la Justicia Federal intenta determinar cuál era el rol que cumplía dentro de la estructura narco que habría coordinado el traslado de la droga desde Buenos Aires hacia Mendoza.

La sospechosa, identificada como Lorena Roxana Peralta, de 28 años, fue interceptada por efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) durante un operativo realizado el miércoles por la mañana en la terminal departamental. La detenida tiene domicilio en Las Heras.

Según trascendió, los investigadores sospechan que la joven actuaba como una “mula”, es decir, la persona encargada de transportar el cargamento para entregarlo a otros integrantes de la organización.

De acuerdo a la pesquisa, Peralta habría llegado desde Buenos Aires en colectivo y, antes de abandonar la terminal, fue interceptada por los efectivos policiales. En una mochila encontraron seis ladrillos y medio de cocaína envueltos en una frazada de polar, con un peso total de 6,850 kilogramos.

Además, durante el procedimiento se secuestraron más de 111 mil pesos en efectivo y un teléfono celular, elemento que podría resultar clave para avanzar sobre contactos, comunicaciones y posibles nexos vinculados al circuito de comercialización de droga. De acuerdo a lo que se estimó, el cargamento que transportaba está valuado en alrededor de 60 mil dólares.

La causa es investigada por la fiscal federal María Eugenia Abihaggle, mientras los investigadores intentan determinar el destino final del cargamento y quiénes esperaban recibir la droga en Mendoza.



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