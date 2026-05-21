Robaron una vivienda en Palmira y escaparon con una moto y un televisor

El hecho ocurrió este jueves por la madrugada en el barrio Belgrano II. Los delincuentes ingresaron por la parte trasera del inmueble y sustrajeron distintos elementos de valor.

La Policía investiga un robo ocurrido este jueves por la madrugada en una vivienda del distrito de Palmira, departamento de San Martín.

El hecho fue denunciado alrededor de las 5:20 en una casa ubicada en el barrio Belgrano II, donde un hombre de 39 años constató que delincuentes habían ingresado al inmueble por la parte posterior.

Según la información oficial, los autores sustrajeron diversos elementos, entre ellos un televisor de 42 pulgadas, herramientas, documentación personal, una garrafa y una motocicleta Corven 110 cc.

Tras el robo, los delincuentes escaparon y hasta el momento no han sido identificados. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

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