Controles policiales en el Este dejaron 40 motos retenidas y una persona aprehendida

Los procedimientos se realizaron en San Martín, Junín y Rivadavia, donde la Policía desplegó controles simultáneos que incluyeron fiscalización vehicular, identificación de personas y presencia preventiva en corredores estratégicos de la Región.

La Policía de Mendoza realizó el martes un operativo de alto impacto en la Zona Este, en el marco de un despliegue de control territorial y seguridad vial que se desarrolló simultáneamente en toda la provincia.

Las maniobras fueron coordinadas por Policía Vial junto a personal de distintas dependencias policiales y estuvieron orientadas principalmente al control de motocicletas de baja y alta cilindrada, uno de los ejes centrales del dispositivo implementado durante la jornada en San Martín, Junín y Rivadavia.

Durante el procedimiento se controlaron 60 motocicletas, de las cuales 40 quedaron retenidas por diversas irregularidades detectadas durante las verificaciones. Además, el personal policial fiscalizó 50 automóviles y secuestró cuatro vehículos.

El operativo también incluyó controles dinámicos y presencia preventiva en distintos sectores del Este provincial. En total, fueron identificadas 115 personas y una quedó aprehendida por desobediencia.

Asimismo, las tareas de fiscalización derivaron en el labrado de 55 actas por infracciones viales y en la retención de tres licencias de conducir.

Estos despliegues forman parte de las acciones de prevención y control que la Policía de Mendoza sostiene de manera permanente para fortalecer la seguridad vial, ordenar la circulación y consolidar la presencia policial en calles y corredores estratégicos de toda la provincia.

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