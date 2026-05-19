Qué se sabe hasta ahora del crimen de Margarita Gutiérrez en Junín

Uno de los hijos de Margarita Gutiérrez fue demorado y luego liberado mientras continúan las pericias en la vivienda de Junín. La hipótesis de robo perdió fuerza y la Justicia profundiza otras líneas investigativas.

La investigación por el crimen de Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada de 72 años hallada sin vida este martes en una vivienda de calle Isaac Estrella, en Junín, continúa avanzando con nuevas pericias y medidas judiciales que comenzaron a orientar la causa hacia el entorno íntimo de la víctima.

Durante las últimas horas, uno de los hijos de la mujer fue demorado por disposición judicial y posteriormente recuperó la libertad, aunque continúa vinculado a la investigación mientras la Fiscalía aguarda resultados de distintas pruebas incorporadas al expediente.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la hipótesis inicial de un homicidio en ocasión de robo perdió fuerza con el avance de las primeras actuaciones. Según trascendió, dentro de la vivienda no se habrían detectado faltantes importantes de elementos de valor, situación que llevó a los investigadores a profundizar otras líneas investigativas.

En ese marco, uno de los puntos centrales de la pesquisa pasa ahora por el análisis de rastros biológicos y muestras de ADN recolectadas en distintos sectores de la vivienda, con el objetivo de determinar quiénes estuvieron en el lugar antes o después del crimen.

La causa es llevada adelante por la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, encabezada por los fiscales Carlos Giuliani y Facundo Garnica, quienes ordenaron una serie de medidas periciales y testimoniales para reconstruir las últimas horas de la víctima.

El cuerpo de Margarita Gutiérrez fue encontrado el martes por la mañana en el interior de la vivienda, donde trabajó personal de Policía Científica, Bomberos e Investigaciones. El caso generó fuerte conmoción en Junín y en distintos sectores políticos y educativos del departamento, ya que la mujer era una reconocida docente jubilada y exconcejal.

Mientras continúan las tareas investigativas, desde la Justicia mantienen reserva sobre distintos elementos incorporados a la causa y no descartan nuevas medidas en las próximas horas.

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