Violento operativo en San Martín: dos policías resultaron heridos durante una persecución

Uno de los efectivos fue atropellado por un vehículo y otro sufrió lesiones tras ser atacado por un perro durante el procedimiento. El hecho ocurrió en calle Lonardi y generó un importante despliegue policial

Un violento episodio ocurrido este lunes por la tarde en el departamento de San Martín dejó como saldo a dos efectivos policiales lesionados durante un operativo realizado en calle Lonardi, en una zona donde en los últimos años se han desarrollado distintos procedimientos policiales vinculados a hechos delictivos.

El hecho se registró cerca de las 17:50, cuando personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) solicitó apoyo luego de que una motocicleta Zanella intentara darse a la fuga.

Según la información policial, mientras los uniformados intentaban reducir a uno de los sospechosos, un auxiliar de 26 años fue embestido por un Volkswagen Bora presuntamente vinculado a las personas involucradas en la fuga. El efectivo sufrió distintas lesiones y fue trasladado consciente al Hospital Perrupato.

En medio del operativo, uno de los sospechosos descendió del vehículo e ingresó a una vivienda señalada como presuntamente usurpada en el barrio Municipal. Posteriormente se realizó un rastrillaje en el sector, aunque no lograron encontrar al individuo.

Frente al domicilio, los efectivos hallaron un rifle de aire comprimido y un cuchillo abandonados sobre la vereda, elementos que quedaron secuestrados para la investigación.

Durante el procedimiento también resultó herido otro auxiliar motorista, de 28 años, quien fue atacado por un perro de raza Pitbull y debió ser trasladado al Hospital Perrupato para recibir atención médica.

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado detonaciones y observaron un importante movimiento policial durante varios minutos, situación que generó momentos de tensión en el barrio.

El operativo contó con un amplio despliegue policial y la intervención de la Oficina Fiscal de San Martín, que continúa con las actuaciones para intentar dar con los sospechosos involucrados.

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