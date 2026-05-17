Delincuentes armados asaltaron un comercio en San Martín y escaparon en moto

El hecho ocurrió anoche en las inmediaciones de calles Balcarce y Berutti. Los delincuentes amenazaron a las víctimas con un arma de fuego.

Dos jóvenes fueron víctimas de un asalto el sábado por la noche en un comercio ubicado en el departamento de San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:25 en un local situado en inmediaciones de calles Balcarce y Berutti, donde sujetos armados ingresaron y amenazaron a los presentes con un arma de fuego.

Según la información policial, los delincuentes sustrajeron teléfonos celulares, 50 mil pesos en efectivo y otros elementos del comercio.

Tras cometer el robo, los autores escaparon del lugar a bordo de una moto y, hasta el momento, no han sido identificados. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

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