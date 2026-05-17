Junín: le robaron la bicicleta a punta de cuchillo y hubo tres detenidos

El procedimiento se realizó durante patrullajes preventivos en La Colonia. La víctima había denunciado el robo de su bicicleta bajo amenazas con un arma blanca.

Tres jóvenes fueron detenidos este domingo por la madrugada en el departamento de Junín, luego de un operativo policial que permitió recuperar una bicicleta robada y secuestrar el arma utilizada durante el hecho.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 00:30 en inmediaciones de calles Isidoro Busquet y Vignay, en jurisdicción de Subcomisaría La Colonia.

Según la información oficial, efectivos policiales realizaban patrullajes preventivos cuando entrevistaron a un joven de 20 años, quien manifestó que un sujeto le había sustraído la bicicleta mediante amenazas con un arma blanca.

Minutos después, los uniformados identificaron a tres sujetos en la zona, uno de ellos con características coincidentes con las aportadas por la víctima, quien lo reconoció como autor del robo.

Tras distintas averiguaciones, la Policía logró recuperar el biciclo en el barrio Gran Capitán y además secuestró el arma presuntamente utilizada en el asalto.

Los tres aprehendidos, de 18, 20 y 22 años, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, que interviene en la causa.

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