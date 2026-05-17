Palmira: una camioneta robada apareció durante un operativo policial

El procedimiento se realizó anoche en la calle Perito Moreno. El vehículo tenía pedido de secuestro vigente por hurto agravado.

Personal policial recuperó el sábado por la noche una camioneta Volkswagen Amarok blanca que registraba pedido de secuestro vigente en el distrito de Palmira, departamento de San Martín.

El procedimiento ocurrió cerca de las 23:30, cuando efectivos de Comisaría 28° realizaban patrullajes preventivos por la zona de la calle Perito Moreno entre Echegaray y Herraiz.

Según la información oficial, durante el operativo los uniformados localizaron el rodado y, al verificar sus datos, constataron que presentaba un pedido de secuestro por hurto agravado.

Ante esta situación, la camioneta fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá