Un conductor quedó internado en grave estado tras un choque en Junín

El accidente ocurrió este domingo por la mañana en la intersección de Remedios de Escalada y Carril Barriales. Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Perrupato.

Un accidente vial ocurrido este domingo por la mañana en el departamento de Junín dejó como saldo a un hombre internado en grave estado y otra persona lesionada.

El hecho se registró alrededor de las 7:10 en la intersección de Remedios de Escalada y Carril Barriales, donde personal policial intervino tras un choque entre un Volkswagen Gol y una camioneta Peugeot 504.

Según las primeras actuaciones, el automóvil se encontraba detenido en el lugar cuando fue impactado desde atrás por la camioneta.

Como consecuencia del siniestro, el conductor y la acompañante de la Peugeot 504 fueron trasladados al Hospital Perrupato.

Fuentes médicas informaron que la mujer sufrió traumatismos por accidente vial, mientras que el conductor fue diagnosticado con traumatismo grave, quedando internado con asistencia respiratoria.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín, que investiga las circunstancias del hecho.

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