San Martín: lo encontraron con cables robados y herramientas de corte

El procedimiento se realizó durante patrullajes preventivos en la calle Bolaños. El sospechoso llevaba unos 50 metros de cable y herramientas de corte.

Un joven de 25 años fue detenido este domingo por la noche en el departamento de San Martín, luego de un operativo policial que permitió recuperar cableado sustraído perteneciente a la empresa Edeste.

El procedimiento ocurrió cerca de las 23:40 en un loteo ubicado sobre calle Bolaños, donde efectivos policiales fueron desplazados tras una denuncia por robo de cables.

Según la información oficial, durante los patrullajes preventivos en la zona los uniformados identificaron a un sujeto que transportaba un morral con aproximadamente 50 metros de cable, además de distintas herramientas utilizadas para el corte.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a sede policial junto con los elementos secuestrados. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

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