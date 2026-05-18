Emoción en San Martín: 48 familias recibieron su nuevo hogar

El acto se realizó este lunes en el distrito de El Ramblón, donde el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente, Raúl Rufeil, encabezaron encabezó la entrega de 48 viviendas del barrio Cavagnaro.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encabezó este lunes la entrega de 48 viviendas correspondientes a la segunda etapa del barrio Cavagnaro, en la zona de El Ramblón, departamento de San Martín, en un acto que reunió a familias adjudicatarias, autoridades provinciales y municipales.

La actividad contó además con la presencia del intendente Raúl Rufeil; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero.

Durante su discurso, Cornejo destacó las dificultades actuales para acceder a una vivienda propia y sostuvo que Mendoza mantiene una política habitacional activa gracias a la administración provincial. “Mientras no reaparezca el crédito hipotecario para los sectores trabajadores, Mendoza no va a abandonar estos programas de vivienda”, afirmó.

El mandatario también aseguró que Mendoza es prácticamente la única provincia del país que continúa construyendo viviendas sociales de manera sostenida y explicó que esto es posible por el manejo ordenado de los recursos públicos. Además, remarcó que actualmente el 75% de las familias adjudicatarias cumple regularmente con el pago de las cuotas, lo que permite sostener el sistema y proyectar nuevas construcciones.

En otro tramo de su intervención, Cornejo defendió el proyecto enviado a la Legislatura para agilizar los procesos de desadjudicación de viviendas utilizadas de manera irregular. “Todos los casos identificados serán abordados con firmeza para recuperar esas viviendas y reasignarlas a familias que verdaderamente las necesitan y están esperando acceder a su hogar”, expresó.

Por su parte, el intendente Raúl Rufeil puso en valor el trabajo conjunto entre el Municipio, la Provincia y el IPV, y destacó que estas 48 unidades se suman a las más de 500 viviendas entregadas durante su gestión. “Tenemos que seguir potenciando la ruralidad en un departamento agrícola y productor como San Martín”, sostuvo.

Las viviendas fueron construidas en el marco del programa Mendoza Construye – Línea 1, mediante una inversión provincial superior a los 4 mil millones de pesos. Cada unidad posee dos dormitorios, cocina, estar comedor y servicios básicos. Además, el Municipio realizó trabajos complementarios de infraestructura urbana en la zona.

Con esta entrega, entre 2015 y 2026 San Martín alcanzó las 1.045 viviendas adjudicadas y 752 mejoramientos habitacionales concretados en el departamento.

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