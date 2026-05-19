Junín: hallaron sin vida a una mujer y activaron el protocolo de femicidio

El hallazgo ocurrió este martes por la mañana en una vivienda de calle Isaac Estrella. La Justicia ordenó la detención de uno de los hijos de la víctima mientras avanzan las medidas investigativas.

La Justicia investiga el hallazgo de una mujer sin vida ocurrido este martes por la mañana en el departamento de Junín, en un caso que es investigado bajo protocolo de femicidio.

El hecho se registró alrededor de las 7:26 en una vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella, donde personal policial encontró el cuerpo de Margarita Iris Gutiérrez, de 72 años.

Según la información oficial, efectivos que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados sobre una vivienda que presentaba signos de desorden. Al ingresar al domicilio, constataron la presencia de la mujer sin vida en el interior.

Tras el hallazgo, trabajó en el lugar personal de Policía Científica, Investigaciones y Bomberos, realizando las pericias correspondientes.

Por disposición judicial, se activó el protocolo de femicidio, mientras continuaban las medidas para determinar las circunstancias del hecho.

Con el avance de la investigación, durante las últimas horas la Justicia ordenó la detención de uno de los hijos de la víctima, quien quedó a disposición de la causa mientras se desarrollan nuevas pericias y testimoniales.

Según trascendió, los investigadores analizaron cámaras de seguridad de viviendas cercanas y distintos elementos recolectados en la escena. Además, fuentes vinculadas a la causa señalaron que no se habrían detectado faltantes en la vivienda y que una de las hipótesis apunta a un posible contexto de violencia intrafamiliar.

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