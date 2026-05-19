Recuperaron una moto robada tras una persecución en San Martín

El procedimiento se realizó durante controles preventivos de Policía Rural en San Martín. Uno de los sospechosos fue detenido luego de intentar escapar por un descampado.

Un operativo preventivo realizado por efectivos de Policía Rural Delegación Este permitió recuperar una moto robada y detener a un sospechoso en el distrito de Tres Porteñas, departamento de San Martín.

El hecho ocurrió cerca de las 00:10 sobre calle Balzarini, a unos 300 metros al oeste de Callejón Vargas, mientras personal policial realizaba controles preventivos en la zona.

Según la información oficial, los efectivos observaron una moto Honda CB 190 cc roja, sin dominio colocado y con dos ocupantes, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga.

Tras un seguimiento, los sujetos abandonaron el rodado e intentaron escapar a pie por un descampado. Sin embargo, los uniformados lograron la aprehensión de uno de ellos.

Posteriormente, al verificar el número de motor de la moto, constataron que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente en una causa por robo simple.

El detenido y el rodado fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, que interviene en la causa.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá