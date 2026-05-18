La Paz rendirá homenaje a Félix Dardo Palorma a 108 años de su natalicio

La actividad se realizará el próximo 23 de mayo en el Cementerio Municipal de La Paz, en el marco de un nuevo aniversario del nacimiento del reconocido “Compadre de Cuyo”.

La Municipalidad de La Paz invitó a la comunidad a participar del tradicional Homenaje Cuyano a Félix Dardo Palorma, al cumplirse 108 años de su natalicio.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 23 de mayo, a las 15, en el Cementerio Municipal de La Paz, donde vecinos y artistas recordarán la vida y obra de uno de los máximos referentes de la música popular cuyana.

Desde el Municipio destacaron que el homenaje busca “celebrar la vida y obra de este ícono paceño, que con su talento y legado se convirtió en un referente de la música popular argentina y latinoamericana”.

Félix Dardo Palorma, conocido como el “Compadre de Cuyo”, dejó una profunda huella en la cultura regional con composiciones que trascendieron generaciones y continúan siendo parte fundamental del repertorio cuyano.

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